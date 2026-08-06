Průmyslový vysavač IVR 100/30 Sc H ACD
IVR 100/30 Sc H ACD pro mobilní a stacionární vysávání středního množství jemného, hořlavého a nebezpečného prachu a pevných materiálů v nevýbušných oblastech.
Robustní průmyslový vysavač IVR 100/30 Sc H ACD je vhodný pro mobilní i stacionární použití v nevýbušných prostorách a zvládne i náročné aplikace v třísměnném provozu. Třífázový vysavač s filtrační technikou prachové třídy M je vhodný pro vysávání středního množství jemných, hořlavých a nebezpečných (OEL ≥ 0,1 mg/m³) třísek a prachu, velkých třísek, písku nebo tryskacího abraziva. Díky ručnímu čištění filtru omyvatelného, odolného kapsového filtru s konstantně vysokým sacím výkonem a konstrukci s nízkou údržbou splňuje vysavač další důležité průmyslové požadavky a zároveň udržuje nízkou hladinu hluku během provozu. Ergonomický odkládací vozík a polyetylenový sáček s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadicí pro vyrovnávání tlaku zajišťují snadné, bezpečné a bezprašné vyprazdňování 100litrové pojízdné nádoby. Přímo poháněný motor s nízkým opotřebením a jmenovitým příkonem 3 kW a výkonný, energeticky úsporný ventilátor s bočním kanálem (IE2) s optimalizovanou geometrií kol pro vysoké sací výkon zajišťují tichou hladinu hluku během provozu s vysokým sacím výkonem.
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prachPro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilníS praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebeníS výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Pohodlné ruční čištění filtru
- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
- Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
- Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Podtlak (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|62
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,75
|Třída prachu sekundárního filtru
|H
|Filtrační plocha sekundárního filtru (m²)
|3
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|180
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|180,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|855 x 760 x 2655
Vybavení
- Hlavní filtr: Kapsový filtr
- Sekundrární filtr: Filtrační patrona
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro velká množství jemého a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)
- Pro velké množství pevných látek, jako jsou jemné a hrubé třísky, písek a štěrk k otryskávání