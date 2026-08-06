Průmyslový vysavač IVR 100/30 Sc M ACD

IVR 100/30 Sc M ACD pro mobilní a stacionární vysávání středního množství jemného, hořlavého a nebezpečného prachu a pevných materiálů v nevýbušných oblastech.

Robustní průmyslový vysavač IVR 100/30 Sc M ACD je vhodný pro mobilní i stacionární použití v nevýbušných prostorách a zvládne i náročné aplikace v třísměnném provozu. Třífázový vysavač s filtrační technikou prachové třídy M je vhodný pro vysávání středního množství jemných, hořlavých a nebezpečných (OEL ≥ 0,1 mg/m³) třísek a prachu, velkých třísek, písku nebo tryskacího abraziva. Díky ručnímu čištění filtru omyvatelného, ​​odolného kapsového filtru s konstantně vysokým sacím výkonem a konstrukci s nízkou údržbou splňuje vysavač další důležité průmyslové požadavky a zároveň udržuje nízkou hladinu hluku během provozu. Ergonomický odkládací vozík a polyetylenový sáček s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadicí pro vyrovnávání tlaku zajišťují snadné, bezpečné a bezprašné vyprazdňování 100litrové pojízdné nádoby. Přímo poháněný motor s nízkým opotřebením a jmenovitým příkonem 3 kW a výkonný, energeticky úsporný ventilátor s bočním kanálem (IE2) s optimalizovanou geometrií kol pro vysoké sací výkon zajišťují tichou hladinu hluku během provozu s vysokým sacím výkonem.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Sc M ACD: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Sc M ACD: Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Sc M ACD: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
S výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Pohodlné ruční čištění filtru
  • V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
  • Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 88 / 315
Podtlak (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ocel
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 62
Délka kabelu (m) 7,5
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,75
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 159
Hmotnost včetně obalu (kg) 159,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 915 x 760 x 1975

Vybavení

  • Hlavní filtr: Kapsový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Sc M ACD
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Sc M ACD
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Sc M ACD
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Sc M ACD

Videa

Oblasti použití
  • Pro velká množství jemého a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pro velké množství pevných látek, jako jsou jemné a hrubé třísky, písek a štěrk k otryskávání
Příslušenství