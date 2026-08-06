Průmyslový vysavač IVR 100/60 Ef

Průmyslový vysavač IVR 100/60 Ef si poradí s velkým množstvím písku, abrazivem z otryskání, ale i jemnými kovovými třískami a prachem. Vhodný pro nepřetržitý provoz v náročných průmyslových aplikacích.

Robustní průmyslový vysavač IVR 100/60 Ef je vybaven filtračním systémem třídy prašnosti L pro bezpečné vysávání jemných a hrubých třísek a prachu, písku nebo abraziva při tryskání. Jeho odolný, omyvatelný kapsový filtr a čištění filtru pomocí ručního oklepávacího mechanismu zajišťují trvale vysoký sací výkon. Výkonný, energeticky úsporný kompresor (IE2) pro vysoké vysávání zaručuje maximální sací výkon, zatímco motor s nízkými nároky na údržbu a jmenovitým příkonem 6 kW je speciálně navržen pro nepřetržitý provoz. Pro větší pohodlí při vyprazdňování průmyslového vysavače, který lze použít pro stacionární nebo mobilní aplikace, je k dispozici vyprazdňovací klapka, kterou lze použít s výklopným podvozkem bez nutnosti demontáže hnací hlavy. Další uživatelsky přívětivou vlastností je nízká provozní hlučnost. Odpad ze sání lze vyprázdnit také ručně na místě vyprazdňování podle přání zákazníka.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR 100/60 Ef: Pohodlná, manuální vypouštěcí klapka
Pohodlná, manuální vypouštěcí klapka
Pro snadné vyprazdňování, například do podlahových dopravníků nebo kontejnerů. Pohodlné a časově nenáročné vyprazdňování sacího materiálu i při velkém množství. Jeřábová oka umožňují bezpečné uchopení a vyprázdnění jeřábem.
Průmyslový vysavač IVR 100/60 Ef: Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Průmyslový vysavač IVR 100/60 Ef: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
S výkonem 6 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Pohodlné ruční čištění filtru
  • V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
  • Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 175 / 630
Podtlak (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádrže (l) 100
Jmenovitý příkon (kW) 6
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 65
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,75
Hmotnost bez příslušenství (kg) 250
Hmotnost včetně obalu (kg) 250,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1670 x 760 x 1840
Průmyslový vysavač IVR 100/60 Ef
Průmyslový vysavač IVR 100/60 Ef
Průmyslový vysavač IVR 100/60 Ef

Videa

Oblasti použití
  • Pro velké množství pevných látek, jako jsou jemné a velké třísky, písek, štěrk z pískování
Příslušenství