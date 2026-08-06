Průmyslový vysavač IVR 100/60 Ef
Průmyslový vysavač IVR 100/60 Ef si poradí s velkým množstvím písku, abrazivem z otryskání, ale i jemnými kovovými třískami a prachem. Vhodný pro nepřetržitý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Robustní průmyslový vysavač IVR 100/60 Ef je vybaven filtračním systémem třídy prašnosti L pro bezpečné vysávání jemných a hrubých třísek a prachu, písku nebo abraziva při tryskání. Jeho odolný, omyvatelný kapsový filtr a čištění filtru pomocí ručního oklepávacího mechanismu zajišťují trvale vysoký sací výkon. Výkonný, energeticky úsporný kompresor (IE2) pro vysoké vysávání zaručuje maximální sací výkon, zatímco motor s nízkými nároky na údržbu a jmenovitým příkonem 6 kW je speciálně navržen pro nepřetržitý provoz. Pro větší pohodlí při vyprazdňování průmyslového vysavače, který lze použít pro stacionární nebo mobilní aplikace, je k dispozici vyprazdňovací klapka, kterou lze použít s výklopným podvozkem bez nutnosti demontáže hnací hlavy. Další uživatelsky přívětivou vlastností je nízká provozní hlučnost. Odpad ze sání lze vyprázdnit také ručně na místě vyprazdňování podle přání zákazníka.
Charakteristické znaky a výhody
Pohodlná, manuální vypouštěcí klapkaPro snadné vyprazdňování, například do podlahových dopravníků nebo kontejnerů. Pohodlné a časově nenáročné vyprazdňování sacího materiálu i při velkém množství. Jeřábová oka umožňují bezpečné uchopení a vyprázdnění jeřábem.
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilníS praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebeníS výkonem 6 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Pohodlné ruční čištění filtru
- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
- Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|175 / 630
|Podtlak (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádrže (l)
|100
|Jmenovitý příkon (kW)
|6
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,75
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|250
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|250,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1670 x 760 x 1840
Videa
Oblasti použití
- Pro velké množství pevných látek, jako jsou jemné a velké třísky, písek, štěrk z pískování