Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

Výkonný průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD pro aplikace s jemným prachem. Ideální pro údržbové čištění v dílnách a výrobních halách.

Extra nízký a kompaktní základní IVR 35/24-2 Sc Me M ACD průmyslový vysavač s filtrační technikou prachové třídy M, která zajišťuje bezpečné vysávání malého množství jemných třísek, jakož i hořlavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustní design a malé rozměry vysavače zajišťují dlouhou životnost v náročných každodenních operacích v průmyslovém prostředí. Se dvěma výkonnými bypassovými motory je stroj ideální pro údržbové čištění v dílnách nebo výrobních halách. Vnitřní vyztužený kapsový filtr s velkou filtrační plochou (1,4 m²) a účinným čištěním filtru, stejně jako předseparační systém podobný cyklonu, zajišťuje spolehlivé vysávání jemného prachu. Sběrná nádoba z nerezové oceli je připojena k vysavači pomocí praktického a snadno ovladatelného mechanismu. Inteligentní tlumení zvuku snižuje provozní hluk bez kompromisů ve výkonu. Díky vysoce kvalitním kolům a malým rozměrům zaujme IVR 35/24-2 Sc Me M ACD skvělou ovladatelností a maximální všestranností.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. Navzdory velmi kompaktnímu designu disponuje četnými možnostmi pro přenášení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby. Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Pohodlné ruční čištění filtru
  • V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
  • Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
  • Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
  • Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 144 / 520
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23
Objem nádrže (l) 35
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 68
Délka kabelu (m) 10
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,4
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 53
Hmotnost včetně obalu (kg) 54,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 740 x 580 x 1105

Vybavení

  • Hlavní filtr: Kapsový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

Videa

Oblasti použití
  • Pro menší množství hořlavého a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)
Příslušenství