Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Výkonný průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD pro aplikace s jemným prachem. Ideální pro údržbové čištění v dílnách a výrobních halách.
Extra nízký a kompaktní základní IVR 35/24-2 Sc Me M ACD průmyslový vysavač s filtrační technikou prachové třídy M, která zajišťuje bezpečné vysávání malého množství jemných třísek, jakož i hořlavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustní design a malé rozměry vysavače zajišťují dlouhou životnost v náročných každodenních operacích v průmyslovém prostředí. Se dvěma výkonnými bypassovými motory je stroj ideální pro údržbové čištění v dílnách nebo výrobních halách. Vnitřní vyztužený kapsový filtr s velkou filtrační plochou (1,4 m²) a účinným čištěním filtru, stejně jako předseparační systém podobný cyklonu, zajišťuje spolehlivé vysávání jemného prachu. Sběrná nádoba z nerezové oceli je připojena k vysavači pomocí praktického a snadno ovladatelného mechanismu. Inteligentní tlumení zvuku snižuje provozní hluk bez kompromisů ve výkonu. Díky vysoce kvalitním kolům a malým rozměrům zaujme IVR 35/24-2 Sc Me M ACD skvělou ovladatelností a maximální všestranností.
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prachPro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilníS praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. Navzdory velmi kompaktnímu designu disponuje četnými možnostmi pro přenášení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorůPro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby. Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Pohodlné ruční čištění filtru
- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
- Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23
|Objem nádrže (l)
|35
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Délka kabelu (m)
|10
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,4
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|53
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|54,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|740 x 580 x 1105
Vybavení
- Hlavní filtr: Kapsový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro menší množství hořlavého a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)