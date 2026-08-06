Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD

Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD: Ideální pro jemný a hořlavý prach v nevýbušných výrobních prostorách a na výrobních strojích.

Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD pro použití v nevýbušných prostorách má neopotřebitelný boční kanálový ventilátor, díky čemuž je ideální pro nepřetržité používání ve výrobním prostředí. Spolehlivé vysávání jemného i hořlavého prachu je zaručeno vnitřním zesíleným kapsovým filtrem (třída prachového filtru M) s velkou filtrační plochou (1,75 m²), účinným čištěním filtru a cyklonovým systémem předseparace. Nádoba má snadno ovladatelný mechanismus pro sklápění. Díky integrovanému tlumiči je provozní hluk snížen na minimum. Robustní konstrukce slibuje dlouhou životnost – i v náročném průmyslovém každodenním provozu

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD: Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. Navzdory velmi kompaktnímu designu disponuje četnými možnostmi pro přenášení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
S výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Pohodlné ruční čištění filtru
  • V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
  • Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 88 / 315
Podtlak (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádrže (l) 40
Materiál nádrže Kov
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 62
Délka kabelu (m) 7,5
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,75
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 123
Hmotnost včetně obalu (kg) 123,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 855 x 715 x 1530
Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD
Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD
Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD
Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD

Videa

Oblasti použití
  • Pro menší množství hořlavého a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)
Příslušenství