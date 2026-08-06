Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD
Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD: Ideální pro jemný a hořlavý prach v nevýbušných výrobních prostorách a na výrobních strojích.
Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc M ACD pro použití v nevýbušných prostorách má neopotřebitelný boční kanálový ventilátor, díky čemuž je ideální pro nepřetržité používání ve výrobním prostředí. Spolehlivé vysávání jemného i hořlavého prachu je zaručeno vnitřním zesíleným kapsovým filtrem (třída prachového filtru M) s velkou filtrační plochou (1,75 m²), účinným čištěním filtru a cyklonovým systémem předseparace. Nádoba má snadno ovladatelný mechanismus pro sklápění. Díky integrovanému tlumiči je provozní hluk snížen na minimum. Robustní konstrukce slibuje dlouhou životnost – i v náročném průmyslovém každodenním provozu
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prachPro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilníS praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. Navzdory velmi kompaktnímu designu disponuje četnými možnostmi pro přenášení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebeníS výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Pohodlné ruční čištění filtru
- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
- Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Podtlak (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádrže (l)
|40
|Materiál nádrže
|Kov
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|62
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,75
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|123
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|123,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|855 x 715 x 1530
Videa
Oblasti použití
- Pro menší množství hořlavého a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)