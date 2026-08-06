Průmyslový vysavač IVR 60/24-2 Sc H ACD

Pro bezpečné vysávání hořlavých a nebezpečných prachů a pevných látek: mobilní, robustní vysavač IVR 60/24-2 Sc H ACD pro provoz v nevýbušných oblastech.

Pro použití v nevýbušných prostorách: Primárním použitím průmyslového vysavače IVR 60/24-2 Sc H ACD se jmenovitým příkonem 2,4 kW je bezpečné vysávání hořlavého a nebezpečného prachu (OEL < 0,1 mg/m³) a pevných látek. Mobilní průmyslový vysavač, který je napájen střídavým proudem a je vybaven účinnou filtrační technikou třídy H, je vybaven omyvatelným, odolným kapsovým filtrem třídy M se svařovanými švy a cartridge filtrem třídy H, jakož i účinným systémem ručního čištění filtru. Ten zajišťuje trvale vysoký sací výkon dvou obtokových turbín. Díky objemu nádoby 60 litrů je stroj ideální pro menší množství prachu. Bezpečnostní filtrační vak s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadicí pro vyrovnávání tlaku zajišťuje vyprazdňování při nízkém množství prachu a bezpečnou likvidaci vysávaného odpadu, zatímco nastavovací podvozek eliminuje nutnost demontáže hnací hlavy. Odhlučněná pohonná jednotka zajišťuje tichý provoz, zatímco podvozek poskytuje maximální přenosnost v místě použití.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR 60/24-2 Sc H ACD: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVR 60/24-2 Sc H ACD: Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. Navzdory velmi kompaktnímu designu disponuje četnými možnostmi pro přenášení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Průmyslový vysavač IVR 60/24-2 Sc H ACD: Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby. Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Pohodlné ruční čištění filtru
  • V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
  • Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
  • Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádrže (l) 60
Materiál nádrže Ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 68
Délka kabelu (m) 10
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,75
Třída prachu sekundárního filtru H
Filtrační plocha sekundárního filtru (m²) 3
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 112
Hmotnost včetně obalu (kg) 112,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 855 x 760 x 1576

Vybavení

  • Hlavní filtr: Kapsový filtr
  • Sekundrární filtr: Filtrační patrona
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVR 60/24-2 Sc H ACD
Průmyslový vysavač IVR 60/24-2 Sc H ACD
Průmyslový vysavač IVR 60/24-2 Sc H ACD
Průmyslový vysavač IVR 60/24-2 Sc H ACD

Videa

Oblasti použití
  • Pro menší množství hořlavého a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pro menší množství jemných třísek a prachu
Příslušenství