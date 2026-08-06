Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc H ACD
Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc H ACD pro nepřetržité použití v nevýbušných oblastech. Pro bezpečné vysávání hořlavého a nebezpečného prachu a pevných látek.
Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc H ACD lze používat v mobilních i stacionárních aplikacích v nevýbušných oblastech a je vybaven filtrační technikou třídy H, která zajišťuje bezpečné vysávání malých množství jemných pilin a hořlavých a nebezpečných druhů prachu (OEL < 0,1 mg/m³). Stroj se jmenovitým příkonem 3 kW, který je vybaven třífázovým motorem s nízkými nároky na údržbu a výkonným, energeticky úsporným bočním kanálovým dmychadlem (IE2), je ideální pro třísměnný nepřetržitý provoz. Ergonomický podvozek umožňuje pohodlné vyprazdňování 60litrové nádoby bez nutnosti demontáže hnací hlavy. Systém vyprazdňování s nízkým obsahem prachu je doplněn bezpečnostním filtračním vakem, který rovněž zaručuje bezpečnou likvidaci. Mobilní průmyslový vysavač je napájen třífázovým proudem a je vybaven omyvatelným a odolným kapsovým filtrem třídy prachu M se svařovanými švy a cartridgových filtrem třídy prachu H. Díky jednoduchému ručnímu čištění filtru pomocí oklepávací páky je vždy zaručen konstantní sací výkon. Odhlučněná pohonná jednotka zajišťuje tichý provoz.
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prachPro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilníS praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. Navzdory velmi kompaktnímu designu disponuje četnými možnostmi pro přenášení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebeníS výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání malého množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Pohodlné ruční čištění filtru
- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
- Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
- Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|88 / 312
|Podtlak (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádrže (l)
|60
|Materiál nádrže
|Ocel
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|62
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,75
|Třída prachu sekundárního filtru
|H
|Filtrační plocha sekundárního filtru (m²)
|3
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|166
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|166,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|855 x 760 x 1959
Vybavení
- Hlavní filtr: Kapsový filtr
- Sekundrární filtr: Filtrační patrona
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro menší množství hořlavého a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)
- Pro menší množství jemných třísek a prachu