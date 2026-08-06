Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc M ACD

Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc M ACD pro nepřetržité použití v nevýbušných oblastech. Pro bezpečné vysávání hořlavého a nebezpečného prachu a pevných látek.

Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc M ACD lze používat v mobilních i stacionárních aplikacích v nevýbušných oblastech a je vybaven filtrační technikou třídy prachu M, která zajišťuje bezpečné vysávání malých množství jemných pilin a hořlavých a nebezpečných druhů prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Stroj se jmenovitým příkonem 3 kW, který je vybaven třífázovým motorem s nízkými nároky na údržbu a výkonným, energeticky úsporným bočním kanálovým dmychadlem (IE2), je ideální pro třísměnný nepřetržitý provoz. Ergonomický podvozek umožňuje pohodlné vyprazdňování 60litrové nádoby bez nutnosti demontáže hnací hlavy. Systém vyprazdňování s nízkým obsahem prachu je doplněn polyethylenovým vakem s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadicí pro vyrovnání tlaku, který rovněž zajišťuje bezpečnou likvidaci. Díky odolnému omyvatelnému kapsovému filtru a jednoduchému ručnímu čištění filtru pomocí oklepávací páky je vždy zaručen konstantní sací výkon. Díky odhlučněné pohonné jednotce je provoz tichý.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc M ACD: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc M ACD: Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. Navzdory velmi kompaktnímu designu disponuje četnými možnostmi pro přenášení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc M ACD: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
S výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání malého množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Pohodlné ruční čištění filtru
  • V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
  • Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 88 / 312
Podtlak (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádrže (l) 60
Materiál nádrže Ocel
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 62
Délka kabelu (m) 7,5
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,75
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 142
Hmotnost včetně obalu (kg) 142,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 855 x 760 x 1675

Vybavení

  • Hlavní filtr: Kapsový filtr
  • Sekundrární filtr: Filtrační patrona
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc M ACD
Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc M ACD
Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc M ACD
Průmyslový vysavač IVR 60/30 Sc M ACD

Videa

Oblasti použití
  • Pro menší množství hořlavého a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pro menší množství jemných třísek a prachu
Příslušenství