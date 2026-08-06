Průmyslový vysavač IVR-B 20/8

Malá, výkonná vestavěná jednotka IVR-B 20/8 s nádobou z nerezové oceli a dmychadlem s bočním kanálem. Vhodné pro vysávání zbytků lisu, hoblin a hrubého prachu.

Průmyslový vysavač IVR-B 20/8 je ideální pro náročné aplikace v průmyslu zpracování kovů a plastů. Díky své mimořádně nízké a kompaktní konstrukci je vhodný pro širokou škálu aplikací. Díky výkonnému kazetovému filtru a vysoce kvalitní nádobě z nerezové oceli lze bezpečně a spolehlivě vysávat úlomky, třísky a prach bez jakýchkoli obtíží. Odolné dmychadlo s bočním kanálem navíc zaručuje nepřetržité použití, např. ve výrobních linkách, zatímco účinný tlumič hluku snižuje provozní hluk na minimum. Kromě toho byly při konstrukci stroje záměrně vynechány obvyklé komponenty, aby byla zaručena snadná obsluha a velmi nízká náročnost údržby.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR-B 20/8: Kompaktní rozměry
Kompaktní rozměry
Snadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji. Kompaktní velikost umožňuje různé aplikace. Výkonné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje mnohostranné použití.
Průmyslový vysavač IVR-B 20/8: Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba
Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba
Sběrnou nádobu lze zvednout ze základní desky stroje. Bezpečnostní klipy na víku umožňují bezpečný transport.
Průmyslový vysavač IVR-B 20/8: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Kompaktní stroj se jmenovitým příkonem 0,8 kW pro vysávání pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Vybaveno odolným kartušovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a malého množství prachu až do třídy prachu M.
  • Velmi přehledné a kompaktní provedení filtru.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 39 / 140
Podtlak (mbar/kPa) 90 / 9
Objem nádrže (l) 20
Jmenovitý příkon (kW) 0,8
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 70
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,7
Hmotnost bez příslušenství (kg) 32
Hmotnost včetně obalu (kg) 32,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 610 x 450 x 480
Průmyslový vysavač IVR-B 20/8
Průmyslový vysavač IVR-B 20/8
Průmyslový vysavač IVR-B 20/8
Průmyslový vysavač IVR-B 20/8
Příslušenství