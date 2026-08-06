Průmyslový vysavač IVR-B 20/8
Malá, výkonná vestavěná jednotka IVR-B 20/8 s nádobou z nerezové oceli a dmychadlem s bočním kanálem. Vhodné pro vysávání zbytků lisu, hoblin a hrubého prachu.
Průmyslový vysavač IVR-B 20/8 je ideální pro náročné aplikace v průmyslu zpracování kovů a plastů. Díky své mimořádně nízké a kompaktní konstrukci je vhodný pro širokou škálu aplikací. Díky výkonnému kazetovému filtru a vysoce kvalitní nádobě z nerezové oceli lze bezpečně a spolehlivě vysávat úlomky, třísky a prach bez jakýchkoli obtíží. Odolné dmychadlo s bočním kanálem navíc zaručuje nepřetržité použití, např. ve výrobních linkách, zatímco účinný tlumič hluku snižuje provozní hluk na minimum. Kromě toho byly při konstrukci stroje záměrně vynechány obvyklé komponenty, aby byla zaručena snadná obsluha a velmi nízká náročnost údržby.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní rozměrySnadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji. Kompaktní velikost umožňuje různé aplikace. Výkonné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje mnohostranné použití.
Samostatně stojící nerezová sběrná nádobaSběrnou nádobu lze zvednout ze základní desky stroje. Bezpečnostní klipy na víku umožňují bezpečný transport.
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebeníKompaktní stroj se jmenovitým příkonem 0,8 kW pro vysávání pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Vybaveno odolným kartušovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a malého množství prachu až do třídy prachu M.
- Velmi přehledné a kompaktní provedení filtru.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|39 / 140
|Podtlak (mbar/kPa)
|90 / 9
|Objem nádrže (l)
|20
|Jmenovitý příkon (kW)
|0,8
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,7
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|32
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|32,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|610 x 450 x 480