Průmyslový vysavač IVR-B 30/15
Malá, výkonná vestavěná jednotka IVR-B 30/15 s nádobou z nerezové oceli a dmychadlem s bočním kanálem. Všestranné použití. Ideální pro zbytky lisu, hobliny nebo hrubý prach.
IVR-B 30/15 je nízký a kompaktní průmyslový vysavač, který je ideální pro použití v průmyslu zpracování kovů a plastů. Vysoce kvalitní nerezový kontejner vydrží i ty nejnáročnější podmínky. Pomocí kartušového filtru lze spolehlivě vysát zbytky lisu, hobliny a prach. V konstrukci stroje byly záměrně vynechány zbytečné vakuové komponenty. Výsledkem je velmi snadno ovladatelný vysavač s minimálními nároky na údržbu. Odolné dmychadlo s bočním kanálem zaručuje bezproblémové nepřetržité používání (např. Ve výrobních linkách). Účinný tlumič snižuje hlasitost na příjemné minimum.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní rozměryKompaktní velikost umožňuje různé aplikace. Snadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji. Výkonné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje mnohostranné použití.
Samostatně stojící nerezová sběrná nádobaSběrnou nádobu lze zvednout ze základní desky stroje. Bezpečnostní klipy na víku umožňují bezpečný transport.
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebeníKompaktní stroj se jmenovitým příkonem 1,5 kW pro vysávání pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Vybaveno odolným kartušovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a malého množství prachu až do třídy prachu M.
- Velmi přehledné a kompaktní provedení filtru.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|58 / 210
|Podtlak (mbar/kPa)
|200 / 20
|Objem nádrže (l)
|30
|Jmenovitý příkon (kW)
|1,5
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|77
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|52
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|52,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|810 x 575 x 520