Průmyslový vysavač IVR-B 30/15

Malá, výkonná vestavěná jednotka IVR-B 30/15 s nádobou z nerezové oceli a dmychadlem s bočním kanálem. Všestranné použití. Ideální pro zbytky lisu, hobliny nebo hrubý prach.

IVR-B 30/15 je nízký a kompaktní průmyslový vysavač, který je ideální pro použití v průmyslu zpracování kovů a plastů. Vysoce kvalitní nerezový kontejner vydrží i ty nejnáročnější podmínky. Pomocí kartušového filtru lze spolehlivě vysát zbytky lisu, hobliny a prach. V konstrukci stroje byly záměrně vynechány zbytečné vakuové komponenty. Výsledkem je velmi snadno ovladatelný vysavač s minimálními nároky na údržbu. Odolné dmychadlo s bočním kanálem zaručuje bezproblémové nepřetržité používání (např. Ve výrobních linkách). Účinný tlumič snižuje hlasitost na příjemné minimum.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR-B 30/15: Kompaktní rozměry
Kompaktní rozměry
Kompaktní velikost umožňuje různé aplikace. Snadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji. Výkonné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje mnohostranné použití.
Průmyslový vysavač IVR-B 30/15: Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba
Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba
Sběrnou nádobu lze zvednout ze základní desky stroje. Bezpečnostní klipy na víku umožňují bezpečný transport.
Průmyslový vysavač IVR-B 30/15: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Kompaktní stroj se jmenovitým příkonem 1,5 kW pro vysávání pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Vybaveno odolným kartušovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a malého množství prachu až do třídy prachu M.
  • Velmi přehledné a kompaktní provedení filtru.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 58 / 210
Podtlak (mbar/kPa) 200 / 20
Objem nádrže (l) 30
Jmenovitý příkon (kW) 1,5
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 77
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 52
Hmotnost včetně obalu (kg) 52,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 810 x 575 x 520
Průmyslový vysavač IVR-B 30/15
Průmyslový vysavač IVR-B 30/15
Průmyslový vysavač IVR-B 30/15
Průmyslový vysavač IVR-B 30/15
Příslušenství