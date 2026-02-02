Průmyslový vysavač IVS 100/40

Základní model v naší prvotřídní řadě průmyslových vysavačů: IVS 100/40 se 4kanálovým ventilátorem s bočním kanálem, hvězdicovým filtrem schváleným M a horizontální třepačkou s mechanickou převodovkou.

Horizontální oklep filtru s mechanickou převodovkou je jedním z nejvýraznějších znaků našeho průmyslového vysavače IVS 100/40 s třífázovým motorem a přímo poháněným 4 kW dmychadlem s bočním kanálem. Tato integrovaná, mechanická převodovka zajišťuje cílený přenos síly a tím vždy dobré výsledky čištění bez ohledu na to, kolik síly uživatel vynaloží. Tento řízený přenos pomáhá kromě jiného prodloužit dobu životnosti velkého růžicového filtru. Velkorysá nerezová nádoba z ušlechtilé oceli o objemu 100 litrů pojme velké množství pevných látek, zatímco její komfortní mechanismus pro odnímání usnadňuje uživateli vyprazdňování. Příslušenství lze bez problému bezpečně uložit přímo na vysavači.

Charakteristické znaky a výhody
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 138 / 500
Podtlak (mbar/kPa) 175 / 17,5
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 4,2
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 75
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 2,2
Hmotnost bez příslušenství (kg) 130
Hmotnost včetně obalu (kg) 131,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1202 x 771 x 1470

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
