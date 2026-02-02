Průmyslový vysavač IVS 100/40
Základní model v naší prvotřídní řadě průmyslových vysavačů: IVS 100/40 se 4kanálovým ventilátorem s bočním kanálem, hvězdicovým filtrem schváleným M a horizontální třepačkou s mechanickou převodovkou.
Horizontální oklep filtru s mechanickou převodovkou je jedním z nejvýraznějších znaků našeho průmyslového vysavače IVS 100/40 s třífázovým motorem a přímo poháněným 4 kW dmychadlem s bočním kanálem. Tato integrovaná, mechanická převodovka zajišťuje cílený přenos síly a tím vždy dobré výsledky čištění bez ohledu na to, kolik síly uživatel vynaloží. Tento řízený přenos pomáhá kromě jiného prodloužit dobu životnosti velkého růžicového filtru. Velkorysá nerezová nádoba z ušlechtilé oceli o objemu 100 litrů pojme velké množství pevných látek, zatímco její komfortní mechanismus pro odnímání usnadňuje uživateli vyprazdňování. Příslušenství lze bez problému bezpečně uložit přímo na vysavači.
Charakteristické znaky a výhody
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Ruční čištění filtru IVS
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Podtlak (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|4,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|75
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|130
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|131,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa