Průmyslový vysavač IVS 100/40 Lp
Průmyslový vysavač IVS 100/40 M Lp třídy Super s bočním kanálovým dmychadlem o výkonu 4 kW pro nepřetržité použití. Integrovaný systém likvidace Longopac® umožňuje likvidaci sacího média s velmi malým množstvím prachu.
Nejmenší model z naší řady prvotřídních průmyslových vysavačů s likvidačním systémem Longopac®: IVS 100/40 Lp pro vysávání pevných látek, jako je velké množství suti a minerálního prachu. Odpad je zde přiváděn přímo do sáčku na likvidaci Longopac® a může být poté odstraněn prakticky bez prachu. Filtrační systém s velkým, ale - díky 16 záhybům - stále velmi kompaktním hvězdicovým filtrem, se důkladně čistí pomocí horizontálního vytřásadla. Zde speciální převodovka zajišťuje konzistentní výsledky čištění bez ohledu na velikost síly, kterou uživatel vynaloží. Díky spolehlivému a účinnému (IE2) třífázovému motoru a výkonnému 4 kW bočnímu kanálovému dmychadlu je vysavač vybaven i pro náročné úkoly v nepřetržitém provozu. Příslušenství lze umístit tak, aby bylo bezpečné při přepravě a nemohlo se ztratit, zatímco volitelné dálkové ovládání opět dokládá rozmanitost výbavy základního modelu.
Charakteristické znaky a výhody
Bezpečný systém likvidace Longopac®Umožňuje bezprašnou likvidaci a tím i práci šetrnou ke zdraví. Pro sběr a oddělenou likvidaci nejrůznějšího vysátého materiálu. Volitelně k dispozici ve velmi udržitelném, biologicky odbouratelném provedení.
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebeníS výkonem 4 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných částic. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Vhodný pro vícesměnný provoz a/nebo s více sacími místy.
Ruční čištění filtru IVSV případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky. Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu. Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Podtlak (mbar/kPa)
|150 / 15
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|4,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|75
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|155
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|155,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa