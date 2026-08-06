Průmyslový vysavač IVS 100/40 Lp

Průmyslový vysavač IVS 100/40 M Lp třídy Super s bočním kanálovým dmychadlem o výkonu 4 kW pro nepřetržité použití. Integrovaný systém likvidace Longopac® umožňuje likvidaci sacího média s velmi malým množstvím prachu.

Nejmenší model z naší řady prvotřídních průmyslových vysavačů s likvidačním systémem Longopac®: IVS 100/40 Lp pro vysávání pevných látek, jako je velké množství suti a minerálního prachu. Odpad je zde přiváděn přímo do sáčku na likvidaci Longopac® a může být poté odstraněn prakticky bez prachu. Filtrační systém s velkým, ale - díky 16 záhybům - stále velmi kompaktním hvězdicovým filtrem, se důkladně čistí pomocí horizontálního vytřásadla. Zde speciální převodovka zajišťuje konzistentní výsledky čištění bez ohledu na velikost síly, kterou uživatel vynaloží. Díky spolehlivému a účinnému (IE2) třífázovému motoru a výkonnému 4 kW bočnímu kanálovému dmychadlu je vysavač vybaven i pro náročné úkoly v nepřetržitém provozu. Příslušenství lze umístit tak, aby bylo bezpečné při přepravě a nemohlo se ztratit, zatímco volitelné dálkové ovládání opět dokládá rozmanitost výbavy základního modelu.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVS 100/40 Lp: Bezpečný systém likvidace Longopac®
Bezpečný systém likvidace Longopac®
Umožňuje bezprašnou likvidaci a tím i práci šetrnou ke zdraví. Pro sběr a oddělenou likvidaci nejrůznějšího vysátého materiálu. Volitelně k dispozici ve velmi udržitelném, biologicky odbouratelném provedení.
Průmyslový vysavač IVS 100/40 Lp: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
S výkonem 4 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných částic. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Vhodný pro vícesměnný provoz a/nebo s více sacími místy.
Průmyslový vysavač IVS 100/40 Lp: Ruční čištění filtru IVS
Ruční čištění filtru IVS
V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky. Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu. Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 135 / 485
Podtlak (mbar/kPa) 150 / 15
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 4,2
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 75
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 2,2
Hmotnost bez příslušenství (kg) 155
Hmotnost včetně obalu (kg) 155,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1202 x 686 x 1465

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVS 100/40 Lp
Průmyslový vysavač IVS 100/40 Lp
Průmyslový vysavač IVS 100/40 Lp
Průmyslový vysavač IVS 100/40 Lp

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