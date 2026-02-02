Průmyslový vysavač IVS 100/40 M
Certifikováno pro prachovou třídu M: IVS 100/40 M prvotřídní průmyslový vysavač pro vysávání velkého množství jemných prachů, které jsou zdraví škodlivé. S dmychadlem s bočním kanálem o výkonu 4 kW a třífázovým motorem.
Základní model v naší prvotřídní řadě průmyslových vysavačů s certifikací prachové třídy M se již proslavil působivými hodnotami výkonu a vynikajícím vybavením. IVS 100/40 M má výkonný třífázový motor (IE2) s jemným rozběhem, aby se zabránilo špičkám při spuštění stroje spolu s výkonným dmychadlem s postranním kanálem 4,0 kW. Velký hvězdný filtr spolehlivě zachycuje jemné prachy, které jsou zdraví škodlivé, zatímco horizontální třepačka filtru znamená, že čištění filtračního systému nemůže být pro uživatele snazší. To je zajištěno integrovanou převodovkou pro cílený přenos výkonu. Kolik nebo jak malá síla působí uživatel proto nemá žádný vliv na výsledky čištění. Další výhodou je mnoho možností uložení příslušenství. Díky tomu jsou bezpečně uloženy během pracovního dne a při přepravě stroje. IVS 100/40 M je navržen pro nepřetržitý provoz, což jasně dokazuje 100-litrový kontejner z nerezové oceli s pohodlným mechanismem pro nastavení. Široký sortiment doplňků doplňuje volitelné dálkové ovládání.
Charakteristické znaky a výhody
Třída prachu M
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Ruční čištění filtru IVS
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Podtlak (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|4,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|75
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|142
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|148,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
