Průmyslový vysavač IVS 100/55 Lp
Náš průmyslový vysavač IVS 100/55 Lp super třídy se systémem Longopac®, bočním kanálovým dmychadlem o výkonu 5,5 kW, horizontálním filtračním oklepem spolehlivě vysaje i velké množství suti.
Integrovaný držák na sáčky Longopac® je jen jedním ze standardních prvků výbavy našeho průmyslového vysavače IVS 100/55 Lp ve třídě super. Tento systém umožňuje prakticky bezprašnou likvidaci velkého množství suti a minerálního prachu, který tento vysavač snadno zachytí. Základem tohoto výkonu je zejména 5,5kW boční kanálové dmychadlo, velký 16vrstvý hvězdicový filtr schválený pro třídu prašnosti M a spolehlivý vysoce účinný (IE2) třífázový motor. I přes tento vysoký výkon lze vysavač bez problémů provozovat i v běžné 16ampérové průmyslové zásuvce a používat jej nepřetržitě. Filtr je vyklepáván ve vodorovné poloze a je vybaven převodovkou, která umožňuje cílený přenos výkonu. Filtr je proto vždy vyčištěn se stejnými vynikajícími výsledky bez ohledu na to, jak velkou sílu uživatel vynaloží. Příslušenství lze uložit přímo na stroji, aby se neztratilo, a podle potřeby je k dispozici volitelné dálkové ovládání, které umožňuje zapnout a vypnout vysavač ze vzdálenosti až 30 m.
Charakteristické znaky a výhody
Bezpečný systém likvidace Longopac®Umožňuje bezprašnou likvidaci a tím i práci šetrnou ke zdraví. Pro sběr a oddělenou likvidaci nejrůznějšího vysátého materiálu. Volitelně k dispozici ve velmi udržitelném, biologicky odbouratelném provedení.
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebeníS výkonem 5,5 kW a pozvolným rozběhem pro velké množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Vhodný pro vícesměnný provoz a/nebo s více sacími místy.
Ruční čištění filtru IVSV případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky. Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu. Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|156 / 560
|Podtlak (mbar/kPa)
|240 / 24
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|5,5
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|77
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|158
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|158,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
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