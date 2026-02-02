Průmyslový vysavač IVS 100/55 M
Průmyslový vysavač super třídy IVS 100/55 M pro bezpečné odstraňování velkého množství zdraví škodlivého jemného prachu. S certifikátem pro třídu prachu M a a boční kanálové dmychadlo.
Náš průmyslový vysavač IVS 100/55 M třídy super je vhodný jak pro mobilní tak i pro stacionární trvalé používání k bezpečnému vysávání velkého množství jemného, zdraví škodlivého prachu. Certifikace pro třídu prachu
Charakteristické znaky a výhody
Třída prachu M
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Ruční čištění filtru IVS
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Podtlak (mbar/kPa)
|240 / 24
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|5,5
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|77
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|148
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|148,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
