Průmyslový vysavač IVS 100/55 M

Průmyslový vysavač super třídy IVS 100/55 M pro bezpečné odstraňování velkého množství zdraví škodlivého jemného prachu. S certifikátem pro třídu prachu M a a boční kanálové dmychadlo.

Náš průmyslový vysavač IVS 100/55 M třídy super je vhodný jak pro mobilní tak i pro stacionární trvalé používání k bezpečnému vysávání velkého množství jemného, zdraví škodlivého prachu.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M: Třída prachu M
Třída prachu M
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M: Ruční čištění filtru IVS
Ruční čištění filtru IVS
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 138 / 500
Podtlak (mbar/kPa) 240 / 24
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 5,5
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 77
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 2,2
Hmotnost bez příslušenství (kg) 148
Hmotnost včetně obalu (kg) 148,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1202 x 686 x 1465

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
