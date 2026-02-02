Průmyslový vysavač IVS 100/75 Lp

Průmyslový vysavač IVS 100/75 Lp super třídy o výkonu 7,5 kW je vybaven alternativním systémem Longopac® a je ideální i pro vysávání velkého množství suti.

Ideální pro vysávání pevných látek, jako jsou velké množství stavebního odpadu a minerálního prachu (i s dlouhou hadicí): průmyslový vysavač třídy Super IVS 100/75 Lp s integrovaným držákem pro odpadní sáčky Longopac®. Tento chytrý systém likvidace odpadu nejen umožňuje likvidaci vysátého materiálu s nízkou prašností, ale také eliminuje potřebu samostatné sběrné nádoby. Vysavač je poháněn výkonným třífázovým motorem (IE3) se soft startem, má boční kanálové dmychadlo o výkonu 7,5 kW a velký hvězdicový filtr s certifikací M a je vhodný i pro nepřetržité používání. Čištění filtru se provádí horizontálním protřepáváním filtru pomocí praktické převodovky pro cílený přenos výkonu. Tím je zajištěno, že výsledek čištění zůstává trvale dobrý, i když uživatel použije jen minimální sílu. Příslušenství lze uložit přímo na stroji, aby bylo bezpečné pro přepravu a neztratilo se. Volitelně dostupné dálkové ovládání také umožňuje zapínání a vypínání stroje na dálku (až 30 m).

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVS 100/75 Lp: Bezpečný systém likvidace Longopac®
Bezpečný systém likvidace Longopac®
Průmyslový vysavač IVS 100/75 Lp: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Průmyslový vysavač IVS 100/75 Lp: Ruční čištění filtru IVS
Ruční čištění filtru IVS
Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 536
Podtlak (mbar/kPa) 305 / 30,5
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 7,5
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 73
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 2,2
Hmotnost bez příslušenství (kg) 173
Hmotnost včetně obalu (kg) 173,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1202 x 686 x 1465

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
