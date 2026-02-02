Průmyslový vysavač IVS 100/75 Lp
Průmyslový vysavač IVS 100/75 Lp super třídy o výkonu 7,5 kW je vybaven alternativním systémem Longopac® a je ideální i pro vysávání velkého množství suti.
Ideální pro vysávání pevných látek, jako jsou velké množství stavebního odpadu a minerálního prachu (i s dlouhou hadicí): průmyslový vysavač třídy Super IVS 100/75 Lp s integrovaným držákem pro odpadní sáčky Longopac®. Tento chytrý systém likvidace odpadu nejen umožňuje likvidaci vysátého materiálu s nízkou prašností, ale také eliminuje potřebu samostatné sběrné nádoby. Vysavač je poháněn výkonným třífázovým motorem (IE3) se soft startem, má boční kanálové dmychadlo o výkonu 7,5 kW a velký hvězdicový filtr s certifikací M a je vhodný i pro nepřetržité používání. Čištění filtru se provádí horizontálním protřepáváním filtru pomocí praktické převodovky pro cílený přenos výkonu. Tím je zajištěno, že výsledek čištění zůstává trvale dobrý, i když uživatel použije jen minimální sílu. Příslušenství lze uložit přímo na stroji, aby bylo bezpečné pro přepravu a neztratilo se. Volitelně dostupné dálkové ovládání také umožňuje zapínání a vypínání stroje na dálku (až 30 m).
Charakteristické znaky a výhody
Bezpečný systém likvidace Longopac®
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Ruční čištění filtru IVS
Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Podtlak (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|7,5
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|173
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|173,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa