Men after work. Jak se baví muži po práci?
Revoluční provozní koncept pistole EASY!Force využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku a tak snižuje sílu, kterou musí uživatel vyvinout pro držení, na nulu. Díky tomuto novému komfortu se nikomu po skončení práce nechce dávat vysokotlakou pistoli z rukou.
Zábava po práci
Víte, co dělají muži, když svůj pracovní nástroj nechtějí odložit ani po práci? Hledají nové využití a udělají si z toho sportovní klání. Basketbal bez kontaktu ruky s míčem nebo jízda na skateboardu bez odrazu nohou? Tlak vody dokáže ledacos.
Sledujte naše kolegy, jak postupně odhalují sportovní talent vysokotlakých čističů Kärcher. Dívejte se, jak vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku! Zažijte novou dimenzi ergonomického vysokotlakého čištění.
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EASY!Force: Kontrolovat tlak nebylo nikdy tak snadné.
Zažijte novou dimenzi ergonomie při vysokotlakém čištění! S novou vysokotlakou pistolí EASY!Force potřebujete nulovou sílu na držení, a tak můžete uklízet a čistit bez námahy a beze stresu.
Otázka ergonomie.
Práce s vysokotlakými čističi je fyzicky náročná. To je také jedním z důvodů, proč je ergonomie důležitá. Neustále držet spoušť běžné vysokotlaké pistole je velmi únavné a bolí z toho ruce. Rozsáhlé čistění je bez častých přestávek obtížné. Občas je také potřeba, aby se vyměnila obsluha stroje. Naše technologie EASY!Force to jednou provždy změní. Žádné další obtížné držení pistole. Čištění vysokým tlakem nikdy nebylo tak snadné.
Keramický ventil pro delší životnost.
Pokud dojde k poruše vysokotlaké pistole, obvykle je tato porucha do značné míry způsobena poškozeným ventilem. EASY!Force skoncuje i s tímto problémem: ventil se skládá z keramické kuličky s keramickým těsnícím sedlem, odolným proti různým částicím, které by mohly způsobit potencionální poškození. A to mu dává 5x delší životnost než pistolím s běžným ventilem.
Intuice pro bezpečnou práci.
Bezpečnostní spoušť nové EASY!Force pistole zabraňuje nechtěnému uvedení do provozu a nabízí maximální bezpečnost použití – aniž by byla ohrožena snadnost použití. K uvolnění vysokotlakého paprsku stačí pouze jednou stisknout spoušť - intuitivní a jednoduché. EASY!Force pistole zůstává otevřená tak dlouho, dokud je stisknutá spoušť. Po uvolnění spouště dojde k okamžitému vypnutí celé pistole.
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Pohodlně v každé situaci
Staráme se o ergonomii, takže práce je pohodlná v každé situaci. Naše vysokotlaká pistole EASY!Force nabízí optimální ergonomii pro snadné použití v jakékoli pracovní pozici. V určitých situacích, zejména v případě čištění nad úrovní hlavy nebo v různých pracovních úhlech, je vhodné použít nástavnou rukojeť.
S přídavnou rukojetí.
Nová generace přídavných rukojetí EASY!Lock na pracovní nástavec vám pomůže přizpůsobit svou pracovní polohu tak, aby vyhovovala konkrétnímu čištění a tímto způsobem vám usnadní práci. Pravidelná změna pozice vám umožní pracovat uvolněněji a mnohem déle.
Přídavnou rukojeť lze upevnit na pracovní nástave a může být upravena dle výšky obsluhy a ideálního pracovního úhlu. To lze udělat rychle a jednoduše pomocí regulačního šroubu. Ergonomický design rukojeti nabízí 2 dodatečná místa uchopení, ať už jste pravák nebo levák. Díky 360° otočné trysce může být rukojeť navíc otočena a zároveň umožňuje flexibilnější práci.
EASY!Lock: Rychlé a jednoduché připojení
S našim patentovaným systémem EASY!Lock je připojení rychlé a snadné. Neuvěřitelně 5krát rychlejší ve srovnání s klasickými šroubovými spoji. Náš rychlý zámek EASY!Lock je stejně tak robustní a odolný. Přinejmenším.
Rychleji připraveno – rychleji dokončeno.
Až do teď bylo čištění s vysokotlakým čističem časově náročné. Zahrnovalo připojování a odpojování různých styčných ploch. A totéž platilo při výměně příslušenství. Ale to už je minulostí. Systém EASY!Lock kombinuje výhody rychlého připojování s výhodami šroubového spojení. Tak je úspora času asi o 80% vyšší. Času potřebného ke skutečné práci. Nebo k dalším důležitým činnostem. Rychleji připraveno – rychleji dokončeno.
Unikátní, rychlé, bezpečné a odolné.
Nic není bezpečnější, spolehlivější a dlouhotrvající než spojení šrouby. Nic není tak časově úsporné jako rychlý zámek. Ovšem jedna věc je stejně dobrá jako dvě navzájem kombinovatelné: naše spojení EASY!Lock spojení je stejně pevné jako spojení pomocí šroubů, je flexibilní a rychle zamykatelné. Závit je uzamčen pomocí kužele. Jednoduché otáčení o 360° umožňuje připojení veškerého příslušenství - od vysokotlakých čističů až po trysky, a to přes vícenásobný závit. Rychle a bezpečně. Znovu a znovu.
Pokrok je snadný.
U našeho inovativního systému EASY!Lock se nemusíte bát, že budete muset soupeřit s nadměrnou vahou – neváží víc než běžné šroubové spojení. Malé vylepšení s velkým efektem – těsnění trysky. To je připevněno radiálně přímo před opěrou závitu, což znamená lepší těsnící účinek.
Jak má vypadat ideální spojení
Pro pokrytí veškerých styčných ploch od vysokotlakých čističů až po trysky je k dispozici celkem 8 různých adaptérů. Tím jsme zajistili možnost používání všech stávajících vysokotlakých čističů a příslušenství společně s novými přístroji a příslušenstvím, které již disponují novým spojením EASY!Lock. Ve vyhledávači našich adaptérů naleznete všechny adaptéry i s jejich příslušnou aplikací. Například, jakýkoliv vysokotlaký čistič s M 22 x 1.5 spojením lze jednoduše převést na nový EASY!Lock systém pomocí adaptéru 2.