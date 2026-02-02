Zametací stroj s odsáváním KM 75/40 W G
Poháněno nízkoemisním benzínovým motorem s plynule nastavitelnou rychlostí zametání: Kompaktní zametací stroj s pojezdem KM 75/40 W G od společnosti Kärcher pro venkovní prostředí.
Náš zametací stroj s pojezdem KM 75/40 W G je poháněn spolehlivým, nízkoemisním a výkonným benzínovým motorem Kohler s výkonem 3,3 kW, který přirozeně splňuje všechny příslušné emisní předpisy. Díky tomu je ideální pro rychlé a důkladné čištění venkovních ploch větších než 600 metrů čtverečních, jako jsou parkoviště, dětská hřiště nebo jiné městské prostory. Perfektní výsledky čištění jsou zajištěny principem zametání nad hlavou s připojitelným bočním kartáčem, nastavením zametací plochy bez použití nástrojů a hlavním zametacím válcem, který lze vyměnit bez použití jakéhokoli nářadí. Výkonné sání účinně zabraňuje šíření prachu, zatímco účinné čištění plochého skládaného filtru zajišťuje konstantní sací výkon. Chytrý koncept ovládání EASY Operation, pohyblivá 40litrová nádoba na odpad s vozíkem a integrovaný trakční pohon s plynule nastavitelnou rychlostí zametání zajišťují maximální pohodlí uživatele při práci, a proto umožňují dlouhé aplikace s velmi kompaktním a obratným KM 75/40 WG bez unavující.
Charakteristické znaky a výhody
Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetíPohodlné vyjímání a snadné vyprazdňování zásobníku díky prohloubeným úchytům. Krátká doba odstranění nečistot.
Výkonný filtrační systém s mechanickým očištěním filtru1,8 m² filtrační plochy pro dlouhé pracovní intervaly. Dlouhá životnost díky omyvatelnému polyesterovému materiálu. Mechanické čištění filtru s ergonomickou rukojetí.
Pohodlná údržbaVýměna filtru a zametacího válce bez použití nářadí zajišťuje flexibilní údržbu nezávislou na daném místě.
Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
- Jednoduché a pohodlné ovládání díky logickému uspořádání všech ovládacích prvků.
- Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Benzín
|Pohon
|Čtyřtaktní motor
|Výrobce motoru
|Kohler
|Pohon - výkon (W)
|3300
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3375
|Pracovní šířka (mm)
|550
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|750
|Nádoba na odpad (l)
|40
|Stoupavost (%)
|15
|Pracovní rychlost (km/h)
|4,5
|Filtrační plocha (m²)
|1,8
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|84,9
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|84
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|94,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Obsah balení
- Plochý skládaný filtr: Vyrobeno z polyesteru
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Pohon pojezdu dopředu
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Nádoba na zametené nečistoty, mobilní
- Klapka na hrubé nečistoty
- Madlo, sklopné
- Princip přehazování přes hlavu
- Odsávání
- Pohon pojezdu
- Venkovní provoz
- Regulace sacího objemu
- Postranní kartáč, zdvíhatelný / nastavitelný
Oblasti použití
- K čištění parkovišť a čerpacích stanic
- Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
- Ideální také pro menší dílny a v zemědělství