Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 R Bp Pack 90Ah Li+FC
S Li-Ion baterií a rychlonabíječkou již jako standard: Kompaktní, obratný a snadno ovladatelný zametací stroj KM 85/50 R s odsáváním a posedem vyniká vysokým plošným výkonem.
Skvěle vybavený, velmi snadno a bezpečně ovladatelný, obzvláště kompaktní konstrukce - náš zametací stroj KM 85/50 R umí zaujmout ve všech ohledech. Například výkonný lithium-iontový akumulátor s dlouhou životností a kapacitou 90 Ah a příslušná rychlonabíječka jsou již součástí výbavy stroje. Standardem jsou také: rotační boční kartáč s regulací otáček, velký prachový filtr pro bezprašnou práci a indikátor opotřebení hlavního zametacího válce, který je vidět zvenčí. Díky promyšlené kompaktní konstrukci nabízí KM 85/50 R působivou obratnost a manévrovatelnost, a proto je vhodný i pro úklid v úzkých a stísněných prostorách. Kromě toho stroj nabízí jednoduchou koncepci ovládání s praktickými detaily, jako je oscilační válec pro velmi dobré výsledky čištění i na nerovných podlahách nebo čištění prachového filtru ze sedadla. Práce na údržbě výrazně usnadňuje široce otevíratelný kryt a hlavní zametací válec lze vyměnit i bez použití nářadí. Integrovaný systém Home Base umožňuje také snadné přenášení dalšího úklidového náčiní.
Charakteristické znaky a výhody
Promyšlená ergonomie pro vysoký komfort na pracovištiPřehledné a ergonomické umístění ovládacích prvků. Nastavení sedadla řidiče bez použití nářadí. Výškově nastavitelný volant.
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdržíRychlonabíječka pro plné nabití baterie za pouhé 2 hodiny. Bezúdržbový bateriový systém bez nutnosti doplňování vody. Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení.
Výkonný filtrační systémPlochý skládaný filtr z polyesteru. Efektivní očišťování duálními stěrkami pohodlně z místa obsluhy. Přístup k filtru bez použití nářadí díky doširoka otevíracímu krytu stroje.
Chytrý koncept zásobníků
- 2 zásobníky pro snadné vyjímání a bezpečné vyprazdňování zametených nečistot
- Zásobníky na zametené nečistoty bez hran umožňují vyprazdňování beze zbytku.
- Kolečka na zásobníku pro zametené nečistoty usnadňují manipulaci při vyprazdňování.
Integrovaný systém Home-Base a odkládací plochy
- Různorodé praktické umístění pro nekomplikované používání dalších čisticích prostředků.
- Pro snadné umístění například kleští na hrubé nečistoty, koštěte, utěrky nebo doplňkové nádoby.
- Velká odkládací plocha na zádi stroje.
Kontrolka opotřebení hlavního zametacího válce
- Dobře viditelná zvnějšku.
- Přesné stanovení okamžiku výměny.
Zatahovací boční kartáč
- Chrání postranní kartáč před poškozením.
- Spolehlivé a robustní provedení.
- Snižuje náklady na údržbu a servis.
Kompaktní konstrukce pro nejvyšší obratnost
- Velmi dobrá manévrovatelnost stroje.
- Zvlášť vhodný i pro zastavěné a úzké prostory.
- Průjezd i běžnými dveřními otvory (90 cm).
Regulace otáček postranního kartáče
- Pro uzpůsobení počtu otáček postranního kartáče příslušnému druhu a množství nečistot.
- Snižuje případné zvíření prachu.
Výkyvně uložený hlavní zametací válec
- Není nutné seřizování z důvodu opotřebení.
- Vynikající zametání nečistot i na nerovném podkladu.
Specifikace
Technické údaje
|Trakční pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V/W)
|24 / 1000
|Druh pohonu
|Elektrický
|Max. plošný výkon (m²/h)
|5100
|Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h)
|6510
|Pracovní šířka (mm)
|615
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|850
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1085
|Kapacita baterií (Ah)
|90
|Napětí baterií (V)
|25,6
|Výdrž baterie (h)
|2
|Nádoba na odpad (l)
|50
|Stoupavost (%)
|12
|Pracovní rychlost (km/h)
|6
|Filtrační plocha (m²)
|2,3
|Zatížení (kg)
|max. 90
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|185
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|185
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|187
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Obsah balení
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Mechanické čištění filtru
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Regulace sacího objemu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Počet otáček bočního kartáče, nastavitelný
- Ukazatel baterií
- Počitadlo provozních hodin
- Nádoba na zametené nečistoty, mobilní
- Zametací funkce, vypínatelná
- Postranní kartáč, automatické vychýlení
- Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
- Multifunkční displej
- Varianta upevnění Home Base
Oblasti použití
- Zvlášť vhodný k čištění výrobních, skladových a menších logistických hal
- Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
- I pro menší objekty jako (malé) rodinné podniky, školní dvory, čerpací stanice nebo prodejce vozů