SMOBY Kärcher for Kids Ruční tlaková myčka KHB
Tato položka je imitací hračky. Plně funkční replika ruční tlakové myčky. Lze připojit k zahradní hadici (přípojka vody není součástí dodávky). Děti si takto uklízejí svá kola. Velikost produktu: 41x16 cm. VAROVÁNÍ! Věková skupina: 3+. Bezpečnostní informace: Nevhodné pro děti do 3 let, nebezpečí udušení. Dodržujte prosím návod k obsluze. Hračku musí sestavit dospělá osoba. Nikdy nedovolte, aby si dítě hrálo bez dozoru dospělé osoby. 3 bary MAX.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3