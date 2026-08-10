SMOBY Kärcher for Kids Tlaková myčka K 4
Tato položka je imitací hračky. Plně funkční replika vysokotlaké myčky. Lze připojit k zahradní hadici (přípojka vody není součástí dodávky). Děti si takto uklízejí svá kola. Velikost produktu: 20x19x40 cm. VAROVÁNÍ! Věková skupina: 3+. Bezpečnostní informace: Nevhodné pro děti do 3 let, nebezpečí udušení. Dlouhá šňůra, nebezpečí uškrcení. Dodržujte prosím provozní pokyny. Hračku musí sestavit dospělá osoba. Nikdy nedovolte, aby si dítě hrálo bez dozoru dospělé osoby. 3 bary MAX.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,3