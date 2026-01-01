Cart | Kärcher

Sie haben nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten) die Möglichkeit Altgeräte kostenlos zurückzugeben und abholen zu lassen. Möchten Sie ein gleichwertiges Altgerät bei uns zurückgeben? Falls ja, finden Sie unter folgendem Link weiteren Informationen zum Prozess: Altgeräteabholung
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