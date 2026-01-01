Home of WOW | Kärcher

Ihre Aufgabe ist unser Auftrag
So unterschiedlich die Menschen, so vielfältig sind auch ihre Lebensumstände und damit ihre Reinigungsanforderungen. Deshalb steht bei allem, was wir tun, immer eines im Vordergrund: Ihnen genau den Hochdruckreiniger zu bieten, den Sie für Ihre individuellen Reinigungsansprüche brauchen – seien diese auch noch so speziell.
Smart Control
Hightech-Hochdruckreiniger mit Integration der Home & Garden App, Bluetooth und cleveren Ausstattungsdetails wie der Smart Control-Pistole und dem 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr.
Power Control
Viel Power, die Unterstützung der Home & Garden App und starke Tools wie die Power Control-Pistole mit Display oder das Vario Power-Strahlrohr machen mit diesen Geräten schonendes und effektives Reinigen zum Kinderspiel.
Classic
Wer’s mobil und kompakt mag, findet hier den optimalen Helfer. Braucht wenig Platz, lässt sich gut verstauen und ist immer schnell zur Hand. Mit cleverer, integrierter Schlauchaufbewahrung.
Silent
Geräte mit dem innovativen Silent-Feature reduzieren die wahrgenommene Lautstärke im Vergleich zu anderen Hochdruckreinigern der gleichen Klasse um 50 Prozent. So kann mit Hochdruck gereinigt werden, ohne andere zu stören.
Battery
Für kleinere Reinigungsarbeiten überall dort, wo gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Kabellos komfortabel, mobil und flexibel. Und mit ganz schön viel Power, wenn es darauf ankommt.