Automatische Gartenbewässerung

Die Vorteile einer automatischen Bewässerung im Garten
Die Vorteile eines automatischen Bewässerungssystems im Garten sind schnell aufgezählt: Gegenüber der Bewässerung mit Gießkanne oder herkömmlichen Spritzpistolen kann man mit einem Bewässerungssystem im Garten enorm viel Zeit sparen. Darüber hinaus ist diese Methode wassersparend respektive ressourcenschonender als das händische Gartensprengen mit Leitungswasser. Mit Hilfe von individuell einstellbaren Sprinklern und Bewässerungsautomaten bzw. -uhren bewässert man seinen Garten besonders effektiv. Dabei können Rasen, Pflanzen und Sträucher entweder manuell oder gezielt nach einem individuell einstellbaren Bewässerungsplan bewässert werden – auch während man auf Arbeit oder im Urlaub ist. Zum anderen verbraucht eine automatische Bewässerung mit zum Beispiel Regen- oder Grundwasser kein kostbares Trinkwasser. Regenwasser kann über eine Zisterne oder eine Regentonne aufgefangen werden und wird anschließend mit Hilfe einer druckerzeugenden Pumpe sowie eines Schlauchsystems mit der automatischen Bewässerungsanlage verbunden. Gleiches funktioniert natürlich auch mit Brunnen- bzw. Grundwasser, das sich mit einer Gartenpumpe effektiv im Garten verteilen lässt.