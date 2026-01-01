Schnell und einfach putzen: die besten Tipps für ein sauberes Bad
Egal ob zweckmäßige Nasszelle oder riesige Wellness-Oase: Das eigene Bad sauber zu halten, steht für viele ganz oben auf der Hausputz-Agenda. Neben dem optischen Gesamteindruck hat das Putzen im Bad auch hygienische Gründe: Bei unzureichender Reinigung können sich Bakterien und Pilze im Bad leicht vermehren, Schimmel entsteht. Die hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme bilden die ideale Grundlage dafür. Regelmäßiges Putzen von Oberflächen, Nasszellen, Toilette und Fliesen ist daher wichtig.