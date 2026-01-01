Wie oft sollte man Fenster putzen?
Viele und große Fenster lassen das Zuhause lichtdurchflutet und freundlich wirken. Doch vor allem in Zeiten intensiven Pollenflugs, nach schlechtem Wetter mit viel Regen und bei langer Trockenheit mit viel Staub sehen Fenster schon nach wenigen Tagen so aus, als wären sie über Monate nicht gereinigt worden. Auch innen müssen die Fenster einiges aushalten, denn besonders Kinder und Haustiere hinterlassen oft Abdrücke und Flecken auf der Scheibe. Deshalb sollten Fenster, je nach Verschmutzung, etwa alle 2 Monate von innen und außen gereinigt werden.