Die Meinungen darüber, ob es sinnvoll ist, ein Dach zu entmoosen, gehen auseinander. Die einen sagen, dass der feuchte Teppich das Dach schädigen könnte, die anderen sehen in der Fähigkeit des Mooses, Feuchtigkeit zu speichern, einen Vorteil. So würde vermieden, dass bei Starkregen das Entwässerungssystem überlastet wird. Natürlich kann man sich auch aus ästhetischen Gründen dafür entscheiden, das Moos auf dem Dach zu belassen – oder es zu entfernen.
Es ist also eine individuelle Entscheidung, aber hat man sich einmal entschieden, das Moos zu entfernen und damit das Dach freizulegen, muss man sehr genau auf die Sicherheit achten. Besonders auf einem abschüssigen Untergrund kann man leicht auf dem Moos ausrutschen und sollte sich deshalb immer mit Gurten sichern. Im Zweifel ist es besser, eine Firma mit der Reinigung zu beauftragen. Ist aber für die Sicherheit gesorgt, kann man das Moos entfernen und dabei ähnlich wie bei Steinen vorgehen, also Bürsten und Hochdruckreiniger verwenden.
Bei Dächern, die nur sehr dünn bemoost sind, kann man auch eine Entmooser-Lösung mit einem Drucksprüher auftragen, wie er bei der Bekämpfung von Ungeziefer angewendet wird. Der Vorteil ist, dass man dann weniger Zeit auf dem Dach mit dem Ablösen des Mooses verbringt. Der Nachteil besteht darin, dass sich das Moos nur langsam löst und dann in die Dachrinne rutscht. Dort sollte man es schnell entfernen, bevor es die Rinne und das Abflussrohr verstopft.