Mülltonne per Hand reinigen
Besonders an heißen Sommertagen kann der Gang zur Mülltonne durch Gerüche oder Schädlingsbefall unangenehm werden. Biomüll oder organische Abfälle wie Fleisch fangen sehr schnell an zu faulen. Die Folge ist nicht nur ein unangenehmer Geruch, sondern unter Umständen auch Maden in der Mülltonne. Eine regelmäßige Reinigung beseitigt üble Gerüche, beugt ihnen aber auch vor. Zur Vorbereitung sollten zunächst der gröbste Schmutz aus der Mülltonne und lose Essens- oder Müllreste aus dem Inneren entfernt werden. Danach geht es daran, die Behälter gründlich zu reinigen. Ausgerüstet mit einem Gartenschlauch, einem Schrubber oder einer Handbürste lassen sich Mülltonnen bereits gut von Verschmutzungen befreien. Dafür wird mit dem Gartenschlauch das Innere der Tonne von oben nach unten abgespritzt, bis sich der grobe Schmutz am Boden sammelt. Dieses Schmutzwasser sollte nicht einfach in ein Beet oder auf die Straße geschüttet, sondern ordnungsgemäß in einem Gully entsorgt werden.