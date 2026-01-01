Parkett und Laminat reinigen

Flecken von Holzböden können in 2 Kategorien unterteilt werden: Flecken auf der Oberfläche und Flecken, die bereits in das Holz eingezogen sind.
Sobald Flüssigkeiten wie Rotwein oder Saft auf dem Belag landen, sollten sie mit einem saugfähigen Tuch aufgenommen werden. Oberflächliche Flecken, zum Beispiel durch Essensreste oder Abrieb von Schuhsohlen, lassen sich in der Regel sehr einfach mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch entfernen.
Bei hartnäckigen Flecken kann die betroffene Stelle mit einem Universalreiniger bearbeitet werden. Alternativ helfen neben Universalreinigern auch Hausmittel, zum Beispiel Wasser mit Spülmittel, Neutralseife oder etwas Weichspüler, ein Schmutzradierer oder etwas Spiritus, etwa um Farbstoffe zu entfernen. Verschmutzte Bereiche sollten immer in Richtung der Holzstruktur abgerieben und mit Wasser nachgewischt werden.
Flecken, die schon in das Holz eingezogen sind, sind nur noch schwer zu entfernen, da oft zuvor das Wachs, Öl oder die Versiegelung entfernt werden muss, um den Fleck zu erreichen. Hier hilft oftmals nur die Reinigung durch eine Spezialfirma.