Eine unterstützende Maßnahme bietet die Anwendung von Dampfreinigern. Diese können bei richtigem Gebrauch mit ihrem heißen Wasserdampf Eier von Bettwanzen, die an Möbeln, Wänden, Böden sitzen, erreichen und abtöten. Wichtig ist, dass die Düse langsam über die Fläche geführt wird, damit der Dampf genug Zeit hat, die Oberfläche zu erhitzen und in die Tiefe einzudringen. Dabei wird von oben nach unten gearbeitet: Gardinen oder Vorhänge werden zuerst bedampft, dann folgen die tiefer liegenden Gegenstände wie Bett oder Sofa.
Im Vergleich zu Insektizidspray dringt die Dampfanwendung besser in enge Spalten ein, gelangt durch Stoffe und ist nicht giftig. Zudem hat der heiße Dampf die Fähigkeit, alle Lebensstadien von Bettwanzen, einschließlich Eiern, abzutöten.**
Bei empfindlicheren Materialien sollte von einer Behandlung mit dem Dampfreiniger abgesehen werden. Dickere Polstermöbel und Matratzen sollten ebenso nicht bedampft werden, denn zu viel Nässe schadet ihnen.
Sind die Bettwanzen bereits geschlüpft, können sie eine Größe von bis zu 8,5 Millimeter erreichen. Ältere Wanzen können also auch mit bloßem Auge entdeckt und mit einem Staubsauger mit HEPA Filter und Beutel eingesaugt werden. Nach dem Einsaugen gilt es, den Staubsaugerbeutel sicher zu entsorgen. Dazu wird der verschlossene Staubsaugerbeutel in einer Plastiktüte und der Inhalt mit Insektiziden behandelt. Alternativ kann die Plastiktüte in der Tiefkühltruhe über Nacht eingefroren und anschließend über die Mülltonne entsorgt werden.*