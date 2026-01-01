Reinigungstipps für Tierhalter

Mehrbelastung für den Haushalt
Der Hund hinterlässt mit matschigen Pfoten Abdrücke auf dem frisch gewischten Boden, die Katze liebt es, ihr Futter neben dem Fressnapf zu verteilen und das Meerschweinchen flitzt in seinem Käfig hin und her, dass die Haare durch die ganze Wohnung fliegen? Willkommen in einem Haushalt mit Tieren. Ein Haustier bringt zwangsläufig eine Mehrbelastung des Haushaltes mit Schmutz, Allergenen und möglichen Krankheitserregern mit sich. Deshalb dient die regelmäßige und gründliche Reinigung von Käfigen, Volieren und Lieblingsplätzen nicht nur der Sauberkeit, sondern auch der Hygiene und Gesundheitsvorsorge – für Mensch und Tier. Wie bei vielen anderen Arbeiten im Haushalt gilt ebenso beim Saubermachen: Bewährte Methoden funktionieren meist gut und sind zweckmäßig, doch mit der richtigen Technik geht es leichter und komfortabler.