Der Reinigungskreis
Der Reinigungskreis nach Sinner, auch Sinnerscher Kreis genannt, beschreibt den Wirkungsmechanismus bei der Reinigung. Er enthält die 4 Grundfaktoren, die bei der Reinigung eine wichtige Rolle spielen: Zeit, Mechanik, Chemie und Temperatur. Der Kreis bleibt immer geschlossen: Wenn 1 oder 2 der 4 Faktoren vergrößert werden, verkleinern sich automatisch die anderen Faktoren. Wenn man einen Faktor verkleinert, müssen andere Faktoren vergrößert werden. Am Beispiel Geschirrspülen lässt sich das Prinzip anschaulich nachvollziehen.