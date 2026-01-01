Teichreinigung: wann und wie?
Einen Gartenteich sollte man mindestens 2-mal im Jahr gründlich reinigen: einmal im Frühjahr und noch einmal in den letzten Herbsttagen.
Im Herbst gilt es, den Teich winterfest zu machen. Denn herabgefallene Blätter, abgestorbene Pflanzenreste oder tote Insekten bilden auf dem Teichgrund eine organische Masse, deren Zersetzung viel Sauerstoff bindet. Unter einer geschlossenen Eisdecke und bei zu geringer Wasserumwälzung fehlt dieser dann größeren Tieren wie Fischen und Fröschen. Deshalb ist es wichtig, den Gartenteich vor dem Winter gründlich zu reinigen, Schlamm zu entfernen und für ein gesundes Ökosystem zu sorgen.
Nach dem Winter haben sich erneut Blätter und Pflanzenreste im Teich und eine dicke Schlammschicht auf dem Grund angesammelt. Diese sollten daher im Frühjahr noch einmal entfernt, das Teichwasser abgepumpt, der Teichgrund gesäubert und neues Wasser eingefüllt werden. So ist das Gewässer bestens auf die Sommermonate vorbereitet.