Teppich reinigen leicht gemacht

Warum sollte man Teppiche regelmäßig reinigen?
Ein schöner Teppich bringt Behaglichkeit in die Wohnung, setzt Akzente und sorgt für warme Füße. Der textile Bodenbelag sieht dabei nicht nur gut aus, sondern verbessert auch die Trittsicherheit und dämpft Laufgeräusche. Je nach Florlänge gestaltet sich die Pflege eines Teppichbodens einfacher oder anspruchsvoller. Der Pflegeaufwand wird auch dadurch bestimmt, wie stark der Teppich beansprucht wird. Bei allen Teppichen ist eine regelmäßige und gründliche Reinigung angebracht: Sie erhält die Optik, erhöht die Lebensdauer und sorgt darüber hinaus für Hygiene, da tiefer liegender Schmutz gelöst und Tierhaare oder gesundheitsgefährdende Milben entfernt werden.