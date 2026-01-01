Toilette reinigen

Typische Verschmutzungen: Kalkablagerungen und Urinstein
Wie an vielen anderen Stellen im Bad bilden sich auch in der Toilette mit der Zeit Kalkablagerungen. Die besondere Herausforderung ist der sogenannte Urinstein, der aus Kalk und Urin entsteht. Urinstein bildet sich vor allem am Spülrand und dort, wo die Oberfläche der Toilette geknickt ist. Auf der rauen Oberfläche der Ablagerungen sammeln sich leicht weitere Schmutzpartikel und Bakterien, dann sind gelb-braune Flecken die Folge. Leichte Ablagerungen lassen sich mechanisch mit einer Bürste entfernen. Nutzt man die Klobürste regelmäßig, am besten nach jeder Toilettenbenutzung, entsteht meist erst gar kein hartnäckiger Urinstein. Bei kalkhaltigem Wasser ist dies besonders wichtig.