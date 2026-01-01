Waschbecken und Wasserhahn reinigen: Das ist zu beachten
Die meisten Waschbecken bestehen aus Keramik, Mineralguss oder Stahlemail. Keramik ist besonders robust und pflegeleicht, auch Stahlemail ist schlag- und kratzfest. Waschbecken aus Mineralguss, vor allem im günstigeren Preissegment, sind jedoch recht kratzanfällig.
Unabhängig vom Material gilt: Ein übermäßiger Gebrauch von Reinigungs- bzw. Scheuermitteln oder zu starkes Scheuern mit harten Schwämmen können die Oberfläche des Waschbeckens beschädigen. Auch beim Wasserhahn ist Vorsicht geboten: Die meisten Badarmaturen bestehen aus einem empfindlichen Messingkern, der nur dünn vernickelt oder verchromt ist. Wird die glänzende Hülle verletzt, rostet der Kern. Deshalb Reinigungsmittel, wenn überhaupt, nur sparsam verwenden – oder beim Putzen am besten ganz darauf verzichten. Schließlich lassen sich die meisten Verschmutzungen, etwa Reste von Zahnpasta oder Kosmetika, auch schon mit klarem Wasser entfernen. Danach Becken und Wasserhahn mit einem weichen Tuch trocken reiben.