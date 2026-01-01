Warum Wohnmobil und Wohnwagen reinigen?
Die Gründe, aus denen man ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen reinigen sollte, liegen auf der Hand. Zum einen ist es eine Sache der Ästhetik und des Wohlfühlens, vor allem wenn es um den Innenraum geht. Zum anderen erhöht ein von außen gesäubertes Wohnmobil die Sicherheit im Straßenverkehr: Schmutzige Rückspiegel und Frontscheiben können die Sicht einschränken und dadurch zur Gefahrenquelle werden. Nicht zuletzt trägt eine regelmäßige Reinigung zum Werterhalt des Fahrzeugs bei. Aus diesen Gründen sollte man sein Gefährt mindestens einmal, besser zweimal im Jahr gründlich reinigen – am besten im Herbst, wenn die meisten Besitzer ihre Camper zum Überwintern in die Ruhephase schicken, und im Frühjahr, bevor es wieder auf Tour geht. Aber auch nach jeder längeren Tour mit dem Reisemobil empfiehlt es sich, innen wie außen die Spuren des Urlaubs zu beseitigen. Scheiben und Spiegel hingegen sollten vor jeder Fahrt geputzt werden, wenn sie schmutzig sind.