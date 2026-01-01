1-stufige Strahlrohrverlängerung | Kärcher

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Bestellnummer: 2.643-240.0Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
446 x 45 x 45
Anwendungsgebiete