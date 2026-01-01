1-stufige Strahlrohrverlängerung | Kärcher

Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.

Verlängerung des Stahlrohres um 0,4 m Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe) Kompakte Form Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität. Kompakte Form Leichte Handhabung.