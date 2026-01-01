10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    1-stufige Strahlrohrverlängerung | Kärcher

    Schwarze Kärcher Verlängerungslanze mit geriffeltem Design, seitlich liegend auf weißem Hintergrund.

    1-stufige Strahlrohrverlängerung

    Bestellnummer: 2.643-240.0

    Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.