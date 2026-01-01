2-in-1 Waschdüse XXL | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-376.0Mit der 2-in-1-Waschdüse XXL werden mittelgroße Teppiche und größere Polster sehr komfortabel und doppelt so schnell wie mit einer herkömmlichen Waschpolsterdüse gereinigt.
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Anwendungsgebiete