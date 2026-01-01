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    2-in-1 Waschdüse XXL | Kärcher

    Schwarze Teppichdüse mit langem Griff, geeignet für die Reinigung von Teppichböden.

    2-in-1 Waschdüse XXL

    Bestellnummer: 2.863-376.0

    Mit der 2-in-1-Waschdüse XXL werden mittelgroße Teppiche und größere Polster sehr komfortabel und doppelt so schnell wie mit einer herkömmlichen Waschpolsterdüse gereinigt.