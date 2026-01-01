2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1 | Kärcher

Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen mit Innengewinde verbinden - und flexibel mit einem oder zwei aktiven Abgängen nutzen. Dabei können entweder beide Abgänge seitlich oder ein Abgang seitlich und der andere nach oben verlaufen. Anschlussgewinde: G1 (33,3 mm) auf G1 (33,3 mm).

2-Wege-Anschluss-Adapter Schneller Anschluss von Wasseranschlüssen mit Innengewinde an eine Pumpe mit Innengewinde. Zur Nutzung von einem oder zwei aktiven Abgängen. Inkl. Verschlusskappe. Flexible Montage Optimale Ausrichtung der angeschlossenen Schläuche und Leitungen. Werkzeugfreie Montage. Für den Anschluss ist kein Werkzeug erforderlich. Optimiertes Anschlussgewinde Sicheres Abdichten des Adapters ohne Dichtband & Co.