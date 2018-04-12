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    3,5 m Saugschlauchverlängerung | Kärcher

    Schwarzer, flexibler Saugschlauch mit geripptem Design und zwei Anschlüssen, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    3,5 m Saugschlauchverlängerung

    Bestellnummer: 2.863-305.0

    Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle kabelgebundenen Home & Garden Nass-/Trockensauger und sorgt für einen größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit.