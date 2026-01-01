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    Abluftfilter KFI 7520 | Kärcher

    Zwei weiße, rechteckige Filtertücher liegen übereinander auf einem weißen Hintergrund.

    Abluftfilter KFI 7520

    Bestellnummer: 2.863-262.0

    Der Abluftfilter für den Aschesauger AD 4 Premium¹⁾ – für eine saubere Abluft.
    ¹⁾
    Nur geeignet für AD 4 Premium mit 600 W Nennleistungsaufnahme. Nicht geeignet für AD 4 Premium mit 1000 W Nennleistungsaufnahme.