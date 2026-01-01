Abluftschaumfilter | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-317.0Der Abluftschaumfilter filtert feine Schmutzpartikel während des Saugens aus der Luft heraus und passt zu den Geräten VC 4 Cordless myHome und VC 4 Cordless Premium myHome.
Farbe
Grau
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
75 x 50 x 50
Anwendungsgebiete