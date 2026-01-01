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    Absaugdüse schmal 170 mm (gelb) für WV 6 | Kärcher

    Kärcher Fensterabzieher mit gelber Gummilippe und schwarzer Oberfläche auf weißem Hintergrund.

    Absaugdüse schmal 170 mm (gelb) für WV 6

    Bestellnummer: 2.633-512.0

    Mit einer Breite von 170 Millimetern ideal für Sprossenfenster geeignet: die schmale Saugdüse für den WV 6 für kleine Fensterflächen.