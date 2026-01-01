Absaugdüse schmal 170 mm (gelb) für WV 6 | Kärcher

Wenn größere Saugdüsen einfach eine Nummer zu groß für das Fenster sind, trumpft die schmale Saugdüse für den WV 6 richtig auf. Dank einer Breite von 170 Millimetern macht sie Sprossenfenster oder andere kleine Fensterflächen zuverlässig und mühelos sauber.

Lange Silikonlippe Die lange Silikonlippe macht den Akku-Fenstersauger noch flexibler und ermöglicht das Abziehen bis zum Boden in einem Zug. Schmale Form Geeignet für kleine Flächen. Leicht austauschbar Die Saugdüsen sind leicht wechselbar.