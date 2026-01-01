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    Absaugdüse schmal 170 mm (weiß) für WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 | Kärcher

    Kärcher Fensterabzieher mit gelber Gummilippe und schwarzem Griff, auf weißem Hintergrund.

    Absaugdüse schmal 170 mm (weiß) für WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8

    Bestellnummer: 2.633-532.0

    Perfekt für Sprossenfenster und andere kleine Fensterflächen: die schmale Absaugdüse für den WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8 mit einer Breite von 170 Millimetern.