Absaugdüse schmal 170 mm (weiß) für WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 | Kärcher

Die schmale Absaugdüse für den WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8 eignet sich mit einer Breite von 170 Millimetern besonders gut für Sprossenfenster und andere schmale Bereiche, die mit größeren Saugdüsen nicht oder nur umständlich gereinigt werden können.

Xtra!Flex® Abziehlippe Die Xtra!Flex® Abziehlippe aus Silikon mit innovativer Technologie macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die boden- und kantennahe Anwendung. Die lange Silikonlippe ermöglicht das Abziehen in einem Zug und macht den Akku-Fenstersauger noch flexibler. Schmale Form Ideal für Sprossenfenster oder andere schmale Bereiche. Leicht austauschbar Die Saugdüsen sind leicht wechselbar.