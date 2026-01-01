Absaugdüse schmal 170 mm (weiß) für WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.633-532.0Perfekt für Sprossenfenster und andere kleine Fensterflächen: die schmale Absaugdüse für den WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8 mit einer Breite von 170 Millimetern.
Menge (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
172 x 98 x 41
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete