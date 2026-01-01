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    Absaugdüse schmal für WV 2 / WV 5 | Kärcher

    Schwarze Kärcher Fensterabsaugdüse, liegend, mit sichtbarem Logo auf weißem Hintergrund.

    Absaugdüse schmal für WV 2 / WV 5

    Bestellnummer: 2.633-112.0

    Die schmale Saugdüse für den WV 2 und WV 5 eignet sich mit einer Breite von 170 mm besonders gut für Sprossenfenster und andere kleine Fensterflächen.