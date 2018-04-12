Absaugset für Elektrowerkzeuge | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-112.0Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen (z.B. Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine, Hobel etc.). Für sauberes Heimwerken.
Menge (teilig)
2
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1220 x 41 x 41
Anwendungsgebiete