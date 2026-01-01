Absaugstation RCV 5 | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.269-643.0Noch mehr Autonomie bei der Reinigung: In der smarten Absaugstation wird der Staubbehälter des RCV 5 regelmäßig automatisch entleert.
Menge (Stück)
1
Filterbeutelvolumen (l)
4
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
4.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
401 x 290 x 446
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete