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    Absaugstation RCV 5 | Kärcher

    Weißer Kärcher Reinigungsroboter mit geöffneter Klappe, seitlich fotografiert, auf weißem Hintergrund.

    Absaugstation RCV 5

    Bestellnummer: 2.269-643.0

    Noch mehr Autonomie bei der Reinigung: In der smarten Absaugstation wird der Staubbehälter des RCV 5 regelmäßig automatisch entleert.