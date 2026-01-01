Absaugstation RCV 5 | Kärcher

Mit der smarten Absaugstation wird der Betrieb des RCV 5 noch autonomer. Denn ab sofort wird der Staubbehälter automatisch entleert. Diese lästige und oft schmutzige Arbeit übernimmt die Absaugstation. Staub und Schmutz werden einfach automatisch in den hochwertigen Vliesfilterbeutel abgesaugt, sobald der RCV 5 in der Lade- und Absaugstation andockt – ganz gleich, ob nach einer abgeschlossenen Reinigungsaufgabe oder zum Aufladen zwischendurch. Der Schmutz wird zuverlässig gesammelt. So einfach war es noch nie. Dank der Ladefunktion der Absaugstation wird der Akku des Roboters auch gleich wieder aufgeladen.