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    Akku-Aschesauger AD 2 Battery | Kärcher

    Kärcher Aschesauger mit flexiblem Schlauch und Filtereinsatz, auf weißem Hintergrund.

    Akku-Aschesauger

    AD 2 Battery

    Bestellnummer: 1.348-300.0

    • Filterabreinigung, Anlehnposition
    • 18-V-Akkuplattform, 14-l-Metallbehälter, 1,2-m-Schlauch
    • Flammhemmender Flachfaltenfilter