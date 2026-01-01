Akku-Aschesauger AD 2 Battery Set | Kärcher

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Akku-Aschesauger
Bestellnummer: 1.348-301.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Nennleistungsaufnahme (W)
200
Saugleistung (W)
45
Vakuum (mbar)
95
Luftmenge (l/s)
22
Behältergröße (l)
14
Nennweite Zubehör (mm)
35
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
2.5
Laufzeit je Akkuladung (min)
ca. 13
Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
300
Ladestrom (A)
0.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Schallleistungspegel (dB(A))
78
Farbe
Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg)
3.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
328 x 343 x 431
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete