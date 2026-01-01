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    Akku-Aschesauger AD 2 Battery Set | Kärcher

    Kärcher Aschesauger mit Schlauch, Ladegerät und rechteckigem Filter.

    Akku-Aschesauger

    AD 2 Battery Set

    Bestellnummer: 1.348-301.0

    • Filterabreinigung, Anlehnposition
    • 18-V-Akkuplattform, 13 min Laufzeit, 14-l-Metallbehälter, 1,2-m-Schlauch
    • 18-V-Akku, Ladegerät, flammhemmender Flachfaltenfilter